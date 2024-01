Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Blick auf Rheinmetall-Kurs

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 335,30 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 335,30 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 335,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 328,30 EUR. Bisher wurden heute 116.988 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 18.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 335,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 209,10 EUR am 31.01.2023. Mit einem Kursverlust von 37,64 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 337,14 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 09.11.2023 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,31 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,65 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 1.758,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.415,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 13,68 EUR in den Büchern stehen haben wird.

