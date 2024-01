Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Donnerstagnachmittag zu

So bewegt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 333,00 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 333,00 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 336,70 EUR aus. Bei 328,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 223.803 Rheinmetall-Aktien.

Am 18.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 336,70 EUR. Gewinne von 1,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.01.2023 bei 209,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 337,14 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,31 EUR gegenüber 1,65 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent auf 1.758,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.415,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q4 2023 wird am 14.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 13,68 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Mittwochshandels

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich nachmittags leichter