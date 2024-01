Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Vormittag fester

So bewegt sich Rheinmetall

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 326,50 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 326,50 EUR nach oben. Bei 328,60 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 328,30 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 25.559 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (328,60 EUR) erklomm das Papier am 18.01.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 0,64 Prozent wieder erreichen. Bei 209,10 EUR fiel das Papier am 31.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 35,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 337,14 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 09.11.2023. Es stand ein EPS von 2,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,65 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.415,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.758,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,68 EUR fest.

