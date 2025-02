Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 923,40 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 923,40 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Rheinmetall-Aktie bis auf 915,40 EUR. Mit einem Wert von 966,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 706.465 Rheinmetall-Aktien.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 968,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,83 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 391,30 EUR. Dieser Wert wurde am 21.02.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 135,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,04 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 761,43 EUR an.

Rheinmetall veröffentlichte am 07.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,11 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,35 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.03.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2026 erwartet.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2024 auf 21,35 EUR je Aktie.

