Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Montagnachmittag vor

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,3 Prozent im Plus bei 471,80 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 471,80 EUR zu. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 473,50 EUR zu. Bei 466,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 330.847 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2024 auf bis zu 473,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 0,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,13 EUR je Rheinmetall-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 433,43 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 14.03.2024. Es stand ein EPS von 8,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 6,70 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.557,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.321,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Rheinmetall am 14.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 02.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2027 43,88 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

