Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag gefragt

Um 09:06 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 268,90 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 269,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 268,10 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 6.706 Aktien.

Am 04.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 4,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 17.09.2022 auf bis zu 140,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 91,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 267,75 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 16.03.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,70 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 2.321,00 EUR gegenüber 1.258,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Rheinmetall am 04.05.2023 vorlegen. Am 03.05.2024 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2023 14,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

