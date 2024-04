Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,2 Prozent auf 514,60 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 514,60 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 501,60 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 529,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 326.069 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.04.2024 bei 571,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 226,50 EUR ab. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 127,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,85 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 5,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 534,14 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Rheinmetall am 14.03.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 8,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,70 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.557,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.321,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2024 erfolgen. Am 02.05.2025 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,69 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

