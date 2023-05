Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 265,20 EUR

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 264,70 EUR. Kurzfristig markierte die Rheinmetall-Aktie bei 266,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 262,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 36.042 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (281,30 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 6,27 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 17.09.2022 auf bis zu 140,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 46,94 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 285,83 EUR an.

Am 16.03.2023 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Das EPS belief sich auf 6,70 EUR gegenüber 1,08 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 2.321,00 EUR gegenüber 1.266,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,32 EUR je Aktie belaufen.

Rheinmetall-Aktie profitiert: Gemeinschaftsunternehmen mit ukrainischem Rüstungskonzern gegründet - Panzer-Auftrag beflügelt

Rheinmetall-Aktie positiv: Rheinmetall liefert Artilleriemunition an europäischen Kunden - Produktion von Panzern in der Ukraine

Rheinmetall-Aktie dennoch in Rot: Rheinmetall erhält Auftrag von österreichischem Bundesheer

