Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 261,60 EUR

-0,23% Charts

News

Analysen

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 262,10 EUR. Bei 266,30 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 262,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 56.280 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2023 auf bis zu 281,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,33 Prozent. Bei einem Wert von 140,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2022). Mit einem Kursverlust von 46,41 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 285,83 EUR angegeben.

Rheinmetall gewährte am 16.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 6,70 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2.321,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 83,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 1.266,00 EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Rheinmetall am 10.08.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 14,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie profitiert: Gemeinschaftsunternehmen mit ukrainischem Rüstungskonzern gegründet - Panzer-Auftrag beflügelt

Rheinmetall-Aktie positiv: Rheinmetall liefert Artilleriemunition an europäischen Kunden - Produktion von Panzern in der Ukraine

Rheinmetall-Aktie dennoch in Rot: Rheinmetall erhält Auftrag von österreichischem Bundesheer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com