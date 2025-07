Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Blick auf Rheinmetall-Kurs

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 1.848,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Rheinmetall legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 1.848,50 EUR. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.851,00 EUR. Mit einem Wert von 1.841,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.321 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 02.06.2025 auf bis zu 1.944,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 5,17 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 437,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 76,33 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 11,43 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 8,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 1.842,00 EUR.

Am 08.05.2025 hat Rheinmetall in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,92 EUR gegenüber 1,10 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,31 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 28,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Aktien von Volatus, DroneShield, Clara Tech & Co.: Das macht kanadische und australische Aktien in Deutschland so beliebt

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. ziehen an: Rüstungswerte weiter im Fokus

Rheinmetall-Aktie gibt ab: Rheinmetall könnte sich wohl Abspaltung von Autogeschäft vorstellen