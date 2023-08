Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 246,60 EUR ab.

Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 246,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 244,60 EUR. Bei 246,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.622 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,07 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,45 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 285,33 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 10.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,27 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.498,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.408,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 09.11.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,97 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

