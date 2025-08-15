Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Notierung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Das Papier von Rheinmetall konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 1.663,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.676,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.640,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 144.391 Stück.

Bei 1.944,00 EUR erreichte der Titel am 02.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,90 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 463,80 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 72,11 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 11,28 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 1.919,50 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,90 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,43 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,43 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 2,23 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 präsentieren. Am 05.11.2026 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 29,60 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT schwächer - Was Anleger jetzt wissen sollten

Diese Änderungen erwartet JPMorgan im Stoxx und im EURO STOXX

Rheinmetall-Aktie stärker: Personalchefin geht - unterschiedlicher Auffassungen