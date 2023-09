Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall schiebt sich am Mittag vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 262,50 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 11:48 Uhr 0,8 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bei 264,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 260,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 51.290 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 281,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Am 17.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 140,45 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 86,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 289,50 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 10.08.2023. Das EPS belief sich auf 1,29 EUR gegenüber 1,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 1.498,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.408,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 19,26 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

