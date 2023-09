Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 263,40 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 263,40 EUR nach oben. Bei 264,70 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 260,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 78.490 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 281,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 6,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.09.2022 bei 140,45 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 87,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 289,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 10.08.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,29 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.408,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.498,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 09.11.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 07.11.2024.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 19,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

