Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 267,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 0,3 Prozent auf 267,20 EUR. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 265,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 267,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.304 Rheinmetall-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 281,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 5,28 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.10.2022 Kursverluste bis auf 150,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 78,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 297,14 EUR.

Am 10.08.2023 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 1,29 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,21 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.498,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.408,00 EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 07.11.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,07 EUR je Aktie belaufen.

