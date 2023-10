Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 266,70 EUR.

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 266,70 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 265,60 EUR. Mit einem Wert von 267,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.935 Rheinmetall-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2023 bei 281,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.10.2022 Kursverluste bis auf 150,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 77,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 297,14 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.498,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.408,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Rheinmetall am 09.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Rheinmetall die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,07 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

