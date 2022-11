Rheinmetall Aktie News: Anleger greifen bei Rheinmetall am Nachmittag zu

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 04:22 Uhr 2,2 Prozent. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 179,90 EUR. Bei 176,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73.079 Rheinmetall-Aktien.

Am 30.06.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 227,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,24 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 76,30 EUR am 30.11.2021. Mit einem Abschlag von mindestens 135,26 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 199,40 EUR an.

Rheinmetall gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1.415,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.258,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.03.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 10,57 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie springt an: Rheinmetall kauft Munitionshersteller Expal Systems in Milliardendeal

Rheinmetall-Aktie steigt kräftig: Ausblick nach gutem Quartal bekräftigt

Ausblick: Rheinmetall stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com