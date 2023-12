Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verteuert sich am Montagmittag

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 286,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 286,00 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 286,80 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 286,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.226 Rheinmetall-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 295,10 EUR erreichte der Titel am 22.11.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 3,08 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.12.2022 (173,60 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 64,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 337,14 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Am 09.11.2023 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,65 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 1.758,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.415,00 EUR umgesetzt.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 präsentieren. Am 13.03.2025 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 13,67 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie dennoch knapp im Minus: Rheinmetall zieht Entwicklungsauftrag von Ungarn für neuen Kampfpanzer an Land

Leonardo-Aktie im Minus: KNDS und Leonardo bauen Partnerschaft aus

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen zum Handelsstart zu