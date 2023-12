Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Montagnachmittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 284,80 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 284,80 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Rheinmetall-Aktie ging bis auf 284,50 EUR. Mit einem Wert von 286,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 38.375 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 295,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,62 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 173,60 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,04 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 337,14 EUR aus.

Am 09.11.2023 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,65 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.758,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1.415,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 14.03.2024 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 13.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Rheinmetall.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 13,67 EUR je Aktie.

