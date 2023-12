Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall präsentiert sich am Vormittag stärker

Rheinmetall im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 286,30 EUR zu.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 286,30 EUR. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 286,60 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 286,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 5.119 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 295,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2023 erreicht. Gewinne von 3,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 173,60 EUR fiel das Papier am 20.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 39,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 337,14 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 09.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,31 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,65 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 1.758,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 24,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.415,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 14.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 13,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

