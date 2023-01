Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Rheinmetall-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 222,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 223,10 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 220,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 44.685 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 30.06.2022 markierte das Papier bei 227,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 2,59 Prozent Luft nach oben. Am 25.01.2022 gab der Anteilsschein bis auf 88,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 150,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 238,13 EUR.

Am 10.11.2022 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,65 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,66 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 1.415,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 1.258,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 16.03.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 14.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2022 10,59 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

