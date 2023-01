Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Im XETRA-Handel gewannen die Rheinmetall-Papiere um 04:22 Uhr 0,7 Prozent. Bei 225,20 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 220,00 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 146.913 Stück gehandelt.

Am 30.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 227,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 2,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,60 EUR ab. Abschläge von 151,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 238,13 EUR.

Am 10.11.2022 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.415,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.258,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.03.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 14.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 10,59 EUR je Rheinmetall-Aktie.

