Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 330,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,1 Prozent auf 330,40 EUR. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 330,10 EUR nach. Bei 336,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 127.028 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 337,90 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 209,10 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 337,14 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 09.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,65 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,24 Prozent auf 1.758,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.415,00 EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2023 13,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

