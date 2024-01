Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 333,40 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,2 Prozent auf 333,40 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 329,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 336,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 213.670 Rheinmetall-Aktien.

Am 19.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 337,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 1,35 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 209,10 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 37,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 337,14 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,65 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.758,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.415,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.03.2024 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 13.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2023 13,65 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Gewinne

DAX aktuell: DAX beendet die Sitzung im Plus

Rheinmetall-Aktie erreicht nach Stifel-Analyse neues Rekordhoch