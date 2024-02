Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag gesucht

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,1 Prozent auf 400,40 EUR zu.

Die Rheinmetall-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 400,40 EUR. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 404,00 EUR zu. Bei 403,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 480.947 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 404,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 0,90 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 226,50 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 76,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Rheinmetall-Aktionäre betrug im Jahr 2022 4,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,98 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 389,13 EUR.

Rheinmetall gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,31 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,65 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.758,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1.415,00 EUR eingefahren.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 13.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Rheinmetall.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 13,29 EUR je Aktie belaufen.

