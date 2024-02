Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Vormittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 395,40 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 395,40 EUR nach oben. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 404,00 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 403,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 72.767 Rheinmetall-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 404,00 EUR erreichte der Titel am 19.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 226,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,98 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 389,13 EUR aus.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,65 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.758,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.415,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Rheinmetall am 14.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,29 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

