Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag auf grünem Terrain

Rheinmetall im Blick

Die Aktie von Rheinmetall zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 482,30 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 482,30 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 483,20 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 480,50 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 242.090 Stück gehandelt.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 483,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 112,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,13 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 433,43 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 14.03.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2.557,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.321,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,17 Prozent gesteigert.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 02.05.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Rheinmetall einen Gewinn von 20,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

