Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 486,20 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Rheinmetall-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 486,20 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 486,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 480,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 375.023 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 486,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2023 auf bis zu 226,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie.

Nachdem Rheinmetall seine Aktionäre 2022 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,13 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 433,43 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 14.03.2024 vor. Rheinmetall hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,70 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,17 Prozent auf 2.557,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.321,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Rheinmetall am 14.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 02.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,86 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

