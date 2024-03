Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Rheinmetall im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 472,40 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 472,40 EUR nach. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 471,80 EUR nach. Bei 480,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 71.598 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 483,20 EUR an. Mit einem Zuwachs von 2,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 226,50 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,13 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2022. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 433,43 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 14.03.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8,29 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 6,70 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.557,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.321,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2024 terminiert. Schätzungsweise am 02.05.2025 dürfte Rheinmetall die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 20,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende zurück

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX liegt zum Ende des Montagshandels im Plus

Rheinmetall-Aktie auf Rekordniveau: Das sagen Analysten zur Börsengröße - Übernahme von EV-Startup