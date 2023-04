Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 271,10 EUR

0,30% Charts

News

Analysen

Das Papier von Rheinmetall konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 270,20 EUR. Bei 270,70 EUR erreichte die Rheinmetall-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 269,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 10.071 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 281,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,45 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 92,38 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 267,75 EUR angegeben.

Rheinmetall ließ sich am 16.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2.321,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.258,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 84,50 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Rheinmetall am 04.05.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 03.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 14,30 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie stabil: Erneute Cyber-Attacke - Auftrag von Xiaomi

HENSOLDT-Aktie markiert neues Rekordhoch: HENSOLDT kann von Nennung in ARD-Sendung profitieren

Rheinmetall-Aktie freundlich: Rheinmetall profitiert von Leopard-Panzerauftrag für Krauss-Maffei Wegmann

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com