Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall fällt am Vormittag

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 505,60 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,9 Prozent auf 505,60 EUR nach. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 502,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 508,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 49.374 Stück.

Bei 571,80 EUR erreichte der Titel am 09.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 13,09 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 226,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 55,20 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 5,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,83 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 534,14 EUR an.

Am 14.03.2024 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 8,29 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 6,70 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.557,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.321,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.05.2024 erwartet. Am 02.05.2025 wird Rheinmetall schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 21,61 EUR im Jahr 2024 aus.

