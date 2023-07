Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittwochvormittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Rheinmetall. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 259,70 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 259,70 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Rheinmetall-Aktie bis auf 260,30 EUR. Mit einem Wert von 259,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 8.556 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (281,30 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,32 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 140,45 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 45,92 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 285,33 EUR angegeben.

Am 04.05.2023 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,15 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.363,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.266,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 10.08.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Rheinmetall dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,19 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

