Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 1.617,50 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 1.617,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1.617,50 EUR. Mit einem Wert von 1.629,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 14.883 Rheinmetall-Aktien gehandelt.

Am 02.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1.944,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,19 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2024 Kursverluste bis auf 463,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 71,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 11,28 EUR, nach 8,10 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 1.919,50 EUR.

Am 07.08.2025 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,90 EUR gegenüber 1,43 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 2,43 Mrd. EUR gegenüber 2,23 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 29,60 EUR je Rheinmetall-Aktie.

