Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 261,70 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 261,70 EUR. Die Rheinmetall-Aktie gab in der Spitze bis auf 260,80 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 264,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 68.172 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR an. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 7,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.10.2022 bei 142,65 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 45,49 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 289,50 EUR je Rheinmetall-Aktie aus.

Rheinmetall ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,21 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.498,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.408,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 07.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 19,26 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

