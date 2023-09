Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall gibt am Vormittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 264,70 EUR ab.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 264,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 264,40 EUR. Mit einem Wert von 264,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.554 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 281,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Rheinmetall-Aktie. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 142,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 46,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 289,50 EUR für die Rheinmetall-Aktie.

Am 10.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.498,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.408,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Rheinmetall am 09.11.2023 präsentieren. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 07.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2024 19,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

