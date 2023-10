Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagmittag mit Einbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,3 Prozent auf 255,60 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 4,3 Prozent auf 255,60 EUR. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 255,30 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 265,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 94.060 Rheinmetall-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.04.2023 markierte das Papier bei 281,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,05 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 20.10.2022 Kursverluste bis auf 150,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 41,29 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall-Aktie wird bei 297,14 EUR angegeben.

Am 10.08.2023 lud Rheinmetall zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 1,29 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,21 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.498,00 EUR – ein Plus von 6,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1.408,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Rheinmetall dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 07.11.2024 dürfte Rheinmetall die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2023 14,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

