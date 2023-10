Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Vormittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 262,50 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 262,50 EUR. Die Rheinmetall-Aktie sank bis auf 261,50 EUR. Mit einem Wert von 265,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.319 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 150,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 42,84 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 297,14 EUR an.

Am 10.08.2023 äußerte sich Rheinmetall zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.498,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.408,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Rheinmetall-Anleger Experten zufolge am 07.11.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2023 14,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

