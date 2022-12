Rheinmetall Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Rheinmetall

Die Rheinmetall-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 197,75 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Rheinmetall-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 192,20 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 193,50 EUR. Von der Rheinmetall-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.360 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.06.2022 bei 227,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,23 Prozent. Bei einem Wert von 77,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2021). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Rheinmetall-Aktie derzeit noch 153,85 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 231,13 EUR.

Am 10.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,65 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,66 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 1.415,00 EUR gegenüber 1.258,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 16.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Rheinmetall im Jahr 2022 10,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

