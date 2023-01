Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Freitagvormittag ins Minus

Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 222,50 EUR. In der Spitze büßte die Rheinmetall-Aktie bis auf 219,20 EUR ein. Bei 220,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 36.949 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 30.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 227,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 2,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.01.2022 bei 88,60 EUR. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 151,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 241,75 EUR für die Rheinmetall-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 10.11.2022 vor. Es stand ein EPS von 1,65 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Rheinmetall noch ein Gewinn pro Aktie von 1,66 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.258,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.415,00 EUR ausgewiesen.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 16.03.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 14.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 10,59 EUR je Rheinmetall-Aktie.

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie etwas fester: Deutschland könnte womöglich bald Leopard-Panzern an Ukraine liefern - USA optimistisch

Rheinmetall-Aktie im Minus: Rheinmetall schließt Rahmenvertrag mit US Army für Waffenstationen

Linde-Aktie schwächer: Deutsche Bank sieht in Linde-Delisting "bedeutenden Tag" für den DAX

