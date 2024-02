Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 404,40 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 404,40 EUR. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 406,30 EUR. Bei 394,60 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 404,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 347.788 Rheinmetall-Aktien.

Am 20.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 406,30 EUR an. 0,47 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2023 bei 226,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 78,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,06 EUR. Im Vorjahr hatte Rheinmetall 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 389,13 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Rheinmetall am 09.11.2023 vor. Das EPS lag bei 2,31 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.758,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.415,00 EUR in den Büchern gestanden.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 13.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2023 13,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.



