Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Rheinmetall-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 922,80 EUR.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 968,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,90 Prozent. Bei 391,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 57,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Rheinmetall-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 7,04 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 761,43 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Rheinmetall ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,11 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,45 Mrd. EUR – ein Plus von 39,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rheinmetall 1,76 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2025 terminiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2026 erwartet.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 21,26 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

