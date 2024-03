Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag leichter

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,0 Prozent auf 473,00 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Rheinmetall gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 3,0 Prozent auf 473,00 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Rheinmetall-Aktie bei 463,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 481,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Rheinmetall-Aktien beläuft sich auf 372.379 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 489,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Kursplus von 3,47 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 226,50 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Abschläge von 52,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,13 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 433,43 EUR an.

Am 14.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 8,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,70 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Rheinmetall im vergangenen Quartal 2.557,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Rheinmetall 2.321,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Rheinmetall wird am 14.05.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 02.05.2025 dürfte Rheinmetall die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 20,82 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende zurück

Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX liegt zum Ende des Montagshandels im Plus

Rheinmetall-Aktie auf Rekordniveau: Das sagen Analysten zur Börsengröße - Übernahme von EV-Startup