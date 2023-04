Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag behauptet

Aktien in diesem Artikel Rheinmetall 270,00 EUR

-0,63% Charts

News

Analysen

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Rheinmetall-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 270,20 EUR. Der Kurs der Rheinmetall-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 272,00 EUR zu. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 268,40 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 269,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 108.520 Rheinmetall-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 281,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,95 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.09.2022 (140,45 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 92,38 Prozent könnte die Rheinmetall-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 267,75 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 16.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,70 EUR, nach 1,66 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Rheinmetall mit einem Umsatz von insgesamt 2.321,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.258,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 84,50 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert. Schätzungsweise am 03.05.2024 dürfte Rheinmetall die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Rheinmetall-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,30 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie gefragt: Bundeswehr investiert 770 Millionen Euro in Schützenpanzer Puma

Erste Schätzungen: Rheinmetall gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Rheinmetall-Aktie stabil: Erneute Cyber-Attacke - Auftrag von Xiaomi

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall AG

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com