Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagvormittag tiefer

So entwickelt sich Rheinmetall

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Rheinmetall-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 255,90 EUR.

Die Rheinmetall-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 255,90 EUR abwärts. Bei 254,50 EUR markierte die Rheinmetall-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 256,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.454 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,30 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 9,93 Prozent zulegen. Am 17.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 140,45 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Rheinmetall-Aktie 45,12 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 285,33 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,15 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,08 EUR je Aktie eingefahren. Rheinmetall hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.363,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.266,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Rheinmetall-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Rheinmetall dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,19 EUR je Aktie belaufen.

