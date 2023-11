Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall legt am Vormittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 282,70 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Rheinmetall zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 282,70 EUR. Die Rheinmetall-Aktie zog in der Spitze bis auf 282,90 EUR an. Bei 280,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.456 Rheinmetall-Aktien umgesetzt.

Bei 284,50 EUR markierte der Titel am 14.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 0,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 173,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Rheinmetall-Aktie mit einem Verlust von 38,59 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 301,86 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Rheinmetall 1.758,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.415,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2024 terminiert. Rheinmetall dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.03.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Rheinmetall-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 13,91 EUR fest.

