Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit Einbußen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 4,8 Prozent auf 176,85 EUR. Die Rheinmetall-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 173,60 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 178,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 145.291 Rheinmetall-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.06.2022 auf bis zu 227,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 22,40 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 77,90 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 127,02 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Rheinmetall-Aktie bei 231,13 EUR.

Am 10.11.2022 hat Rheinmetall die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,65 EUR gegenüber 1,66 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 1.415,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.258,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 16.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Rheinmetall ein EPS in Höhe von 10,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie tiefrot: Nachkauf von Schützenpanzer Puma nach Krisengesprächen vorerst ausgesetzt - Großer Munitionsauftrag

Inflation, BIP, Gas & Co: Aktuelle Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Konjunktur, Energiepreise und Aktien im Überblick

Rheinmetall-Aktie zieht an: Rheinmetall baut neue Munitionsproduktion auf

