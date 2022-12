Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Vormittag auf rotes Terrain

Die Rheinmetall-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 4,9 Prozent auf 176,70 EUR. In der Spitze fiel die Rheinmetall-Aktie bis auf 175,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 178,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 39.504 Rheinmetall-Aktien.

Bei einem Wert von 227,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.06.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 22,47 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2021 bei 77,90 EUR. Mit einem Kursverlust von 126,83 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 231,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Rheinmetall am 10.11.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,65 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Rheinmetall ein EPS von 1,66 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.415,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Rheinmetall einen Umsatz von 1.258,00 EUR eingefahren.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 16.03.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 10,53 EUR je Aktie aus.

