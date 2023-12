Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Blick auf Rheinmetall-Kurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Rheinmetall-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 283,80 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Rheinmetall-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 283,80 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 282,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 284,80 EUR. Zuletzt wechselten 47.520 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 295,10 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 173,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 38,83 Prozent würde die Rheinmetall-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 337,14 EUR aus.

Am 09.11.2023 legte Rheinmetall die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.758,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Rheinmetall 1.415,00 EUR umgesetzt.

Am 14.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Rheinmetall rechnen Experten am 13.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Rheinmetall-Gewinn in Höhe von 13,67 EUR je Aktie aus.

