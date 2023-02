Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall steigt am Dienstagnachmittag

Das Papier von Rheinmetall legte um 04:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 256,80 EUR. Die Rheinmetall-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 257,60 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 249,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 203.943 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 257,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Rheinmetall-Aktie 0,31 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 91,88 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 179,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 246,75 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 10.11.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,48 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.415,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.258,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 16.03.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 14.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass Rheinmetall im Jahr 2022 10,75 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

