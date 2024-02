Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall legt am Mittwochvormittag zu

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Aktionäre schickten das Papier von Rheinmetall nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 402,50 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 402,50 EUR nach oben. Die Rheinmetall-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 402,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 402,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 18.493 Rheinmetall-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2024 auf bis zu 406,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 0,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 226,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 77,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,06 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 389,13 EUR je Rheinmetall-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 09.11.2023 vor. Das EPS lag bei 2,31 EUR. Im letzten Jahr hatte Rheinmetall einen Gewinn von 1,65 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 1.758,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.415,00 EUR umgesetzt.

Rheinmetall wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 14.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 13.03.2025.

In der Rheinmetall-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,20 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

